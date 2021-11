Scottie Pippen pique Michael Jordan en utilisant LeBron James !

Scottie Pippen n'a pas aimé l'attitude de Michael Jordan dans "The Last Dance". Au moment de la diffusion du documentaire, l'ancien des Chicago Bulls avait déjà réalisé plusieurs sorties remarquées pour contester l'histoire racontée par His Airness.

Et pour la sortie de son livre "Unguarded", ce dernier a encore chargé son ex-coéquipier. Et pour piquer MJ, Pip' sait qu'il faut toucher à son ego. Ainsi, il a utilisé le nom de LeBron James pour le titiller...

"Les années que j'ai passées à Chicago, en commençant comme rookie à l'automne 1987, ont été les plus gratifiantes de ma carrière : douze hommes réunis pour ne faire qu'un, réalisant les rêves que nous avions quand nous étions enfants dans les terrains de jeu du pays, quand tout ce dont nous avions besoin était un ballon, un panier et notre imagination.

Faire partie des Bulls dans les années 1990, c'était faire partie de quelque chose de magique. Pour notre époque et pour tous les temps. Sauf que Michael Jordan était déterminé à prouver à la génération actuelle de fans qu'il était plus grand que nature à son époque - et encore plus grand que LeBron James, le joueur que beaucoup considèrent comme son égal, voire supérieur.

Michael a donc présenté son histoire, et non celle de la 'Last Dance'", a regretté Scottie Pippen.