Scottie Pippen a fait le pire achat de l’univers pour 4 millions de dollars

Les rumeurs disaient, il y a quelques années, que Scottie Pippen avait rencontré de gros problèmes financiers. La légende des Chicago Bulls a beau avoir démenti - son ex-femme aussi par ailleurs - Pippen a conservé une réputation de dépensier pas forcément toujours pertinent quant à l'utilisation de son argent. Michael Jordan avait d'ailleurs remarqué cette faiblesse avant tout le monde.

Quant aux Chicago Bulls, comme tout le monde le sait, ils ont exploité ce petit manque de jugeote pendant quelques années. Un exemple, remonté à la surface, montre assez bien que les stars, et pas qu'en NBA, peuvent parfois céder à leurs pulsions pour des achats irréfléchis et pas toujours bien renseignés.

Avoir un jet privé pour se rendre d'un point A à un point B dans le monde ou dans son propre pays est l'un des plus grands luxes qui soient. Scottie Pippen a voulu en bénéficier en 2002, alors qu'il portait le maillot des Portland Trail Blazers (il faut dire qu'il avait tiré le gros lot niveau contractuel...). Total Pro Sports raconte que l'ailier membre de la Dream Team 92 a ainsi payé 4,3 millions de dollars pour s'offrir un avion Gulfstream pour son usage personnel. Jusqu'ici, pas de problème.

Sauf que Pippen n'a pas vraiment pris le temps de s'enquérir de l'état de l'appareil, ni de l'avis d'un éventuel conseil financier. Lorsqu'il a voulu s'en servir après avoir embauché un pilote, il a découvert à sa grande surprise que l'appareil était complètement hors service. Le coût des réparations pour le faire voler ? Un million de dollars, rien que ça...

Huit ans après, Scottie Pippen s'est dit qu'il y avait quand même peut-être moyen de faire valoir ses droits. Il a ainsi attaqué le cabinet d'avocat qui s'occupait de la transaction et a récupéré 2 millions de dollars dans l'opération. Un an plus tard, on apprenait que Pippen remportait un nouveau litige avec un businessman floridien au sujet d'une autre embrouille concernant un autre avion sur lequel tout n'était pas réglo...

