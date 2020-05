Quand Michael Jordan arnaquait Scottie Pippen avec… des courses de taureaux

La légende Michael Jordan n'a pas attendu la diffusion de The Last Dance pour continuer à s'écrire même des années après sa retraite sportive (même si ce dernier va quand même lui mettre un vrai coup de boost auprès de la jeune génération, on en convient). Chaque année, les uns et les autres rapportaient des anecdotes, parfois difficilement vérifiables, sur la star des Chicago Bulls.

Ainsi, il y a quelques temps, Dans un talk-show radio, un journaliste d'ESPN révélait que His Airness avait un passe-temps favori lors des temps-morts à l'occasion des rencontres NBA à domicile : arnaquer son partenaire et meilleur pote dans le roster Scottie Pippen.

Lors des saisons de Michael Jordan aux Chicago Bulls, des courses de taureaux animés étaient diffusées sur l'écran géant pour divertir les spectateurs. Afin de s'amuser un peu, Michael Jordan lançait donc des paris à son coéquipier en misant 100 dollars sur le taureau gagnant...

Sauf que MJ s'était renseigné au préalable en demandant lequel allait gagner, vu que les courses étaient pré-programmées par un ordinateur ! Un petit jeu qui a continué toute la saison sans que Pippen ne remarque quoi que ce soit. Autant dire que Michael Jordan a du ramasser un sacré beau pactole tout au long de cette arnaque. Incorrigible Mike...