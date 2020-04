Beaucoup de gens ont découvert grâce à "The Last Dance" que Scottie Pippen était incroyablement sous-payé par rapport à son talent lors de son aventure avec les Chicago Bulls. Les rumeurs sur sa supposée faillite financière ont refleuri et certains se sont même inquiétés de sa situation bancaire actuelle. Rassurez-vous. Si Scottie Pippen n'a pas gagné autant d'argent qu'il aurait pu, sa carrière en NBA et ses engagements post-carrière l'ont mis à l'abri du besoin. Ce n'est pas lui qui le dit, mais son ex-femme Larsa, plutôt bien placée pour connaître l'état des finances du couple. Sur Twitter, celle qui a demandé la mère de quatre des cinq enfants du Hall of Famer, a posté une photo indiquant que Pippen avait gagné... 109 millions de dollars durant sa carrière.

"Merci de vous inquiéter, mais Scottie s'en est très bien tiré".

Thx for your concern Scottie did ok #TheLastDance pic.twitter.com/SFbo04uOLP — Larsa Pippen (@larsapippen) April 20, 2020

A vrai dire, celle qui a demandé le divorce en 2018 après 11 ans de mariage n'a pas tort. 109 millions de dollars de gains en NBA, c'est plus que... Michael Jordan. MJ a joué moins longtemps que Scottie Pippen, qui a réussi à compenser ses années sous-payées dans l'Illinois grâce à des deals avec les Houston Rockets et les Portland Trail Blazers. Le "meilleur lieutenant de l'histoire" a joué 17 saisons en NBA. Derrière, il a été conseiller de la famille Reinsdorf et ambassadeur des Bulls jusqu'à l'année dernière.