Scottie Pippen suit bien évidemment les Bulls, la franchise avec laquelle il a connu ses plus grands succès en NBA. Le retour de Chicago en playoffs la saison passée a tourné court, puisque les hommes de Billy Donovan sont sortis au premier tour après une défaite logique (4-1) contre Milwaukee. Une dynamique nouvelle semble en tout cas s'être enclenchée grâce au recrutement entamé lors de la précédente intersaison. Faut-il du coup s'attendre à mieux lors de la saison 2022-2023 ?

Pippen n'est malheureusement pas extrêmement optimiste dans un entretien accordé à NBC Sports.

Il y a eu des blessures, certes, mais les autres équipes ont surtout continué de s'améliorer et ce sera encore le cas la saison prochaine. Milwaukee sera toujours fort, Miami aussi. Même si les Bulls progressent un peu, les autres font des moves aussi et ne leur laissent pas vraiment de chances de combler leur retard".

Goran Dragic et Andre Drummond font partie des recrues estivales des Bulls, pour apporter leur expérience à un roster où figurent quand même des All-Stars comme DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic. A nouveau, pour Scottie Pippen, ça ne suffira pas, à moins de recruter un joueur en particulier.

"Kevin Durant. Voilà comment ils peuvent combler le retard (rires). Aujourd'hui, Milwaukee est dominant à l'Est et si tu ne trouves pas de réponse à Giannis Antetokounmpo, tu ne peux pas y arriver. Malheureusement, les Bulls jouent à l'Est et sont obligés de trouver quelqu'un à lui opposer".