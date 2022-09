Séchées par le Canada, les Bleues redescendent sur terre

Avec la belle victoire contre l'Australie en ouverture la veille, on se disait que l'équipe de France avait la moelle pour enchainer une deuxième victoire en deux matches. Le Canada est venu calmer ce sentiment vendredi matin. Pas moins intéressantes défensivement que face aux Opals, mais catastrophiques sur le plan de l'adresse (31% à 19/62, avec un 3/19 à 3 points), les Bleues ont pris conscience qu'elles étaient bien dans un groupe ultra-relevé dans ce Coupe du monde.

Aucune joueuse de Jean-Aimé Toupane n'a dépassé les 7 points, à l'exception de Gabby Williams (13 pts) et les Tricolores ont été dévorées au rebond (56-38), notamment par les intérieures Kayla Alexander (9 points, 14 rebonds) et Natalie Achonwa (8 rbds), respectivement future et ancienne joueuses de Bourges, en LFB...

En première mi-temps, malgré cette maladresse symptomatique, les Françaises sont restées au contact, avec l'espoir que les choses s'arrangeraient après le repos. Sauf qu'elles ont pris un 9-0 juste avant de rentrer au vestiaire, en multipliant les tirs manqués et les pertes de balle au plus mauvais moment. Résultat : les Bleues ont compté jusqu'à 20 points de retard et ont timidement réduit la salinité de l'addition en fin de partie.

La bonne nouvelle, c'est qu'a priori la France ne pourra pas faire moins bien par la suite. L'occasion de reprendre leur marche en avant va se présenter dès dimanche matin, avec un match contre le Mali, l'équipe supposément la plus faible du groupe. Dans l'optique de finir à l'une des deux premières places du groupe - afin d'éviter un quart de finale contre Team USA - c'est surtout lundi, contre le Japon, et mardi, face à la Serbie, qu'il faudra montrer son meilleur visage. On l'a vu contre l'Australie, les Bleues en sont tout à fait capables, même si ces deux adversaires leur ont fait des misères dans un passé récent (en finale de l'Eurobasket 2021 pour la Serbie, en demi-finale des J.O. pour le Japon)...

Le boxscore des Bleues

Players on court Min Pts FG 2Pts 3Pts FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF