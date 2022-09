Les Bleues se payent l’Australie d’entrée, Gabby Williams étincelante

Voilà un tournoi qui débute bien, non ? L'équipe de France a lancé sa Coupe du monde 2022 avec ce qui ressemble à un petit exploit, mais est en fait une performance maîtrisée et de haut niveau. Les Bleues ont dominé (70-57) l'Australie chez elle pour leur entrée en matière dans la compétition. Ce premier gros choc entre prétendants à la médaille d'argent ou de bronze a vu les joueuses de Jean-Aimé Toupane sortir les barbelés en défense pour totalement faire déjouer celles de Sandy Brondello.

Certes, les Australiennes étaient sans doute un peu tétanisées par le contexte en tant que pays-hôte, mais si elles ont shooté à 26%, c'est aussi parce que la France a été admirable d'intensité et d'intelligence défensive. Tout n'a pas été parfait de l'autre côté du terrain et la bande à Sarah Michel a rendu hommage aux garçons en commettant 16 pertes de balle, mais il faut saluer la patience et la solidité physique et mentale des Bleues.

Forcément, avec une Gabby Williams de très haut niveau, il était plus simple de sanctionner les hésitations australiennes. La joueuse du Seattle Storm, MVP du dernier Final Four d'Euroleague et membre du deuxième meilleur cinq défensif en WNBA, a régalé. Intense en défense, hyper adroite en attaque où elle a inscrit 23 points à 10/15, Williams a confirmé qu'elle serait bien la joueuse-clé dans le camp tricolore dans ce tournoi.

"Retrouver l'équipe de France, ça fait du bien, surtout après la déception de l'élimination en demi finale WNBA. [...] Je veux jouer en contre-attaque, en transition, c'est mon point fort. Avec une équipe aussi jeune, je pense que c'est à notre avantage", a expliqué Gabby Williams au sortir de la rencontre.

Le retour en compétition officielle de la légende Lauren Jackson (3 points en 10 minutes) après 6 ans de retraite n'a pas été aussi probant qu'elle l'aurait espéré, mais les Bleues n'étaient clairement pas là pour lui offrir une célébration. Les jeunes, responsabilisées par les nombreuses absences, ont répondu présentes, à commencer par Marine Fauthoux, titulaire à la mène et qui a compilé 10 points et 6 passes avec le meilleur différentiel du match (+22).

Jean-Aimé Toupane, qui vit son premier tournoi officiel à la tête de l'équipe de France, s'est montré satisfait de ce qu'il a vu.

"Est-ce que je suis surpris ? Oui et non. Quand on travaille depuis deux mois, on a à cœur de débuter une compétition de la sorte. Les filles ont très bien défendu. On le dit depuis le début, c'est notre ADN. Si on veut avoir des munitions pour attaquer, ça commence par la défense. Elles ont adhéré au projet. Gabby, c'est notre leader à partir du moment où Marine n'est plus là. Elle a montré le chemin aux autres. Elle a tiré tout le monde vers cette victoire".

Il y a évidemment des choses à améliorer pour avancer avec encore plus de sérénité dans cette phase de groupe, mais ce premier rendez-vous a été réussi dans des proportions que l'on n'imaginait pas forcément. Il faudra confirmer dès demain (à 10h) contre le Canada, qui a affiché un visage convaincant face à la Serbie (67-60) plus tôt dans la matinée.

