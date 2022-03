Sengun-Jokic, deux passes fabuleuses, mais un seul panier

Alperen Sengun a de l'or dans les mains et on le répète depuis ses premières apparitions avec Houston. Dans sa faculté à trouver des passes que personne d'autre n'a vues, le rookie turc fait évidemment penser à Nikola Jokic. Rares sont les big men, même dans cette nouvelle ère pour eux, capables de réussir des gestes de cette classe.

A quelques minutes d'intervalle samedi, Sengun et Jokic ont tenté et réussi des passes dans le dos hallucinantes, respectivement avec les Rockets et les Nuggets. Seule celle d'Alperen Sengun a débouché sur un panier (de Josh Christopher), mais celle du MVP en titre n'en était pas moins surnaturelle.

WHAT A DIME! Sengun throws the no-look dime over his shoulder to Josh Christopher. Watch Now on NBA Leauge Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/9TdILvhW82 — NBA (@NBA) March 27, 2022

Another look at Sengun's sick give-and-go DIME! Late Q2 on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/QWoxzTdIyB — NBA (@NBA) March 27, 2022

On notera que sur l'offrande de Nikola Jokic, nos deux Français Olivier Sarr et Théo Maledon étaient aux premières loges et n'y ont vu que du feu !

😱 No basket, but this pass by Jokic is MIND BLOWING! Watch Now: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/gC6rmH3vaT — NBA (@NBA) March 27, 2022

The replay is just as SICK! pic.twitter.com/c1LtPaK0pb — NBA (@NBA) March 27, 2022

CQFR : Maledon brille encore, les Spurs y croient toujours