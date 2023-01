Serge Ibaka et Milwaukee vont se séparer

Serge Ibaka végète à Milwaukee et les deux parties sont d'accord pour un trade avant la deadline.

Serge Ibaka n'est pas épanoui à Milwaukee et ce ne sont pas les moqueries sympathiques de Giannis Antetokounmpo qui vont y changer quoi que ce soit. D'après Shams Charania de The Athletic, l'intérieur congolais et la franchise du Wisconsin sont tombés d'accord : tout va être mis en place pour lui permettre de quitter les Bucks avant la deadline.

Un trade est à l'ordre du jour pour l'international espagnol, qui dispute sa 14e saison en NBA. Ibaka n'est plus le joueur qu'il était il y a quelques années, mais il devrait toujours être en mesure de contribuer dans une équipe ambitieuse en sortie de banc.

Cette saison, "Ibloka" n'a joué que 16 matches avec 11 minutes en moyenne à la clé, pour 4 points et 2.8 rebonds par rencontre. Clairement, la mayonnaise n'a pas pris et l'ancien joueur d'OKC va pouvoir essayer de se relancer à 34 ans.

