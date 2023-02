Si on suit le principe de Phil Jackson, cinq équipes remplissent les critères pour être championnes NBA en 2023. Voici lesquelles.

La fin de carrière de Phil Jackson comme président des Knicks ne lui a pas permis de partir sur une bonne note, mais le Zen Master reste une éminence dont il faut respecter les préceptes et les avis. Ainsi, le coach le plus titré de l'histoire de la NBA a énoncé un jour une méthode pour définir ce qui caractérisait une équipe capable de remporter le titre. C'est la fameuse thèse des "40 victoires avant les 20 défaites". Pour Jackson, une équipe qui atteint la barre des 20 défaites avant celle des 40 victoires n'a aucune chance d'être sacrée championne en fin de saison.

Si on tente d'applique ce principe à cette saison 2022-2023, on peut donc déterminer qui a encore des prétentions légitimes pour succéder à Golden State.

- Seules 5quipes n'ont pas encore perdu 20 fois et sont à distance raisonnable des 40 victoires :

les Boston Celtics (37-15)

les Denver Nuggets (35-16)

les Milwaukee Bucks (34-17)

les Philadelphie Sixers (33-17)

les Memphis Grizzlies (32-19)

Les Nets, en se faisant écraser par les Celtics la nuit dernière, ont quitté le royaume des contenders selon le théorème de Phil Jackson. Pour Philadelphie et Milwaukee, une mauvaise série pourrait aussi être disqualifiante, eux qui ne sont qu'à trois défaites de la barre des 20 et, respectivent, à 7 et 6 victoires de celle des 40 victoires.

Pour Boston et Denver, il faudrait un cataclysme pour sortir des critères du Zen Master.

Les Warriors, champions en 2022, ont déjà perdu 25 fois et sont loin de la barre des 40 victoires (26). Les Clippers, qui faisaient partie des favoris en début de saison, sont à 26-25 et déjà hors des critères de l'ex-coach des Bulls et des Lakers.

Podcast #75 : Les Sixers sont-ils vraiment dangereux ?