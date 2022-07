Shaedon Sharpe de retour avec les Blazers pour le training camp ?

7e choix de la draft 2022, Shaedon Sharpe reste le grand mystère de la cuvée malgré lui. Alors qu’il n’a pas joué de la saison NCAA avec Kentucky, l’ailier s’est blessé dans ses cinq premières minutes avec les Portland Trail Blazers. Il pourrait toutefois faire son retour dans des délais raisonnables.

Sharpe n’aura pas besoin d’opération pour sa légère déchirure du labrum de l’épaule, a annoncé son équipe. Une blessure qui l’a empêché de disputer un match complet en Summer League avec Portland. La franchise espère maintenant le récupérer avant le début de la saison, pour le training camp.

Pour le moment, le Canadien se concentre sur sa rééducation. Le rookie de tout juste 19 ans incarne peut-être l’avenir des Blazers. Ils n’ont pas l’intention de le brusquer. Son impact sur ses premières rencontres devrait de toute façon être relativement faible après son année blanche à l’Université.

Shaedon Sharpe est avant tout un potentiel. Il fait partie du "young core" de Portland, avec Anfernee Simons et Nassir Little notamment. Scoreur très talentueux, les observateurs les plus optimistes voient en lui le successeur de Damian Lillard s’il se développe correctement. Ses premiers pas en NBA, alors qu’on ne l’a plus vu sur les parquets depuis plus d’un an, sont particulièrement attendus.

