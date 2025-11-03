Shai Gilgeous‑Alexander : cambriolé pendant qu’il chasse le record de Big O

Shai Gilgeous-Alexander a égalé Oscar Robertson dans le classement du plus grand nombre de matchs consécutifs à 20 pts ou plus. Mais il a aussi perdu quelques biens précieux dans le même temps...

Alors que la saison avance à toute vitesse pour les Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander a encore repoussé les limites. Lors de la victoire écrasante 137-106 des Thunder contre les New Orleans Pelicans, SGA a inscrit 30 points, prolongeant à 79 le nombre de matchs consécutifs avec au minimum 20 points, égalant ainsi le mythique Oscar Robertson.

On précise malgré tout qu'il lui reste encore un bout de chemin pour décrocher la première place de ce classement du nombre de matchs d'affilés avec plus de 20 pts détenu par Wilt Chamberlain et ses 126 games... Et le pire c'est que la légende squatte aussi la deuxième place avec une autre série de 92 matchs...

1- Wilt Chamberlain - 126 games

2- Wilt Chamberlain - 92 games

3- Oscar Robertson - 79 games

3- Shai Gilgeous-Alexander - 79 games

Cette série, qui n’avait plus été atteinte depuis les années 1960, souligne à quel point Gilgeous-Alexander s’impose désormais comme l’un des attaquants contemporains incontournables. Et ce n’est pas une performance isolée : six de ses sept matchs de saison en cours comptent 30 points ou plus.

Pour l’entraîneur, les coéquipiers et les observateurs, cette longévité dans le rendement marque un passage. Le meneur canadien ne se contente plus de briller sporadiquement, il génère une constance que seuls quelques rares joueurs ont connue dans l’histoire de la ligue. Et quand les records tombent, c’est aussi la franchise qui gagne en crédibilité, en ambition et en visibilité.

Et si OKC battait le record (73-9) des Warriors ?

Une intrusion pendant qu’il fait le show

Mais derrière cette explosion sportive, Shai a dû faire face à une situation plus personnelle et préoccupante : un cambriolage a été signalé jeudi soir dans le quartier résidentiel de Nichols Hills, à l’extérieur de Oklahoma City, alors que le MVP en titre jouait un match à domicile. Les suspects ont pris la fuite avant l’arrivée de la police.

« Peu importe ce qu'il reste du moment que mes proches sont en sécurité », a commenté Gilgeous-Alexander après la victoire du Thunder. « Tout le monde est sain et sauf et c'est tout ce qui compte vraiment dans cette histoire. »

Cet incident, malheureusement à son image, n’est pas un cas isolé dans une NBA où les domiciles des joueurs sont de plus en plus ciblés les soirs de match. Les voleurs semblent avoir trouvé le cheat code : viser les joueurs absents pendant qu’ils enchaînent les exploits sur le terrain.

Sur le parquet justement, Gilgeous-Alexander ne cherche plus à prouver qu’il peut marquer, il confirme qu’il peut durer. Pour Oklahoma City, cette constance est le fondement de l’ambition : viser le doublé, construire une dynastie. Sur le plan personnel, le cambriolage rappelle que la protection et la sécurité deviennent des enjeux aussi importants que les performances. Pour la ligue, c’est un nouveau signe que les joueurs ne peuvent plus seulement se préoccuper de ce qui se passe entre les lignes.

