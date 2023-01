Clutch : Shai Gilgeous-Alexander plante le game winner contre les Nuggets

Les superstars aiment avoir le ballon entre les mains lorsqu'il s'agit des moments les plus importants du match. Et c'est leur job. Il est normal que les meilleurs joueurs puissent prendre les derniers tirs, ceux pour la gagne. Ou du moins qu'ils soient en position de faire la différence, soit en marquant, soit en créant du jeu pour leurs coéquipiers. Les ultimes possessions donnent alors souvent lieux à des isolations ou l'attaquant essaye de défier son vis-à-vis en dribble ou à l'aide d'un pick-and-roll. Shai Gilgeous-Alexander n'avait pas vraiment le temps pour ça dimanche soir.

Le Oklahoma City Thunder et les Denver Nuggets étaient à égalité 109-109 et la mission de faire la différence lui revenait. Sauf qu'il restait 11 secondes au chrono et seulement 5 sur la possession à suivre, avec une remise en jeu effectué par un coéquipier. L'arrière canadien a alors coupé franchement vers le cercle après son démarquage, prenant ainsi son adversaire (surpris ?) de vitesse. Une fois servi, il a lâché une feinte pour faire sauter Aaron Gordon avant de marquer avec la planche.

Le panier pour la gagne de Shai Gilgeous-Alexander

SGA BUCKET. THUNDER LEAD IN DENVER WITH 9 SECONDS TO GO WATCH: https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/wJsuuilVqR — NBA (@NBA) January 23, 2023

Luguentz Dort a parfaitement défendu sur Jamal Murray lors de la toute dernière possession et OKC l'a donc emporté sur ce game winner de Shai Gilgeous-Alexander. Son action n'a rien d'exceptionnelle en soi, ça reste les bases du basket : démarquage, coupe, footwork, finition. Mais c'est beau de voir une superstar appliquer les fondamentaux. Puis ça montre une autre facette du jeu du bonhomme, décidément excellent. Il a d'ailleurs compilé 34 points, 5 rebonds et 5 passes au cours de cette victoire.

CQFR : LeBron et les Lakers renversants, Kyrie frappe fort