La star ciblée par les Raptors

Les Toronto Raptors ont hésité à casser leur groupe pendant l’intersaison. Et pour cause, plusieurs superstars se sont retrouvées sur le marché. Rudy Gobert. Donovan Mitchell. Sans oublier évidemment Kevin Durant. Avec leurs jeunes joueurs et leurs tours de draft, les dirigeants étaient en bonne position pour récupérer l’un des cadors disponibles. Mais ils ont finalement décidé de continuer avec le groupe actuel emmené par Scottie Barnes, le ROY en titre.

Peut-être parce que la franchise canadienne se garde une autre cible en tête, comme le révèle TSN. Les Raptors garderaient un œil sur la situation de Shai Gilgeous-Alexander à l’Oklahoma City Thunder. Le jeune homme originaire de Toronto, a prolongé pour cinq ans avec sa franchise l’an passé et il n’aurait pas l’intention de demander son transfert.

Mais tout peut évoluer très vite en NBA. Il y a le discours public et ce qui se passe ensuite en coulisses. Si le Thunder n’active pas sa reconstruction – l’équipe espère monter bientôt en puissance – il ne serait pas improbable que SGA commence doucement (doucement) à avoir des envies d’ailleurs.

Il a pu côtoyer Nick Nurse, le coach des Raptors, de près puisque ce dernier est aussi l’entraîneur du Canada. Ils se connaissent bien. Après, ça reste peut-être simplement un fantasme du retour à la maison qui ne se matérialisera jamais.

Shai Gilgeous-Alexander est formel : il ne partira pas et OKC va rapidement gagner