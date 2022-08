Shaq a 5 compagnes quand il rentre chez lui et il révèle leur identité

Depuis son divorce, Shaquille O'Neal est parfois apparu à fleur de peau pour évoquer des périodes de dépression et de tristesse liées à la solitude. Dans son Big Podcast, l'ancien pivot iconique a évoqué le sujet avec humour et auto-dérision. Il ne faut pas croire que Shaq mène une vie de célibataire déluré. Il a bien plusieurs compagnes, mais pas forcément celles auxquelles on pourrait s'attendre.

"Je suis marié à une fille qui s'appelle Canapé. J'ai une maîtresse dont le nom est Netflix. Une autre qui s'appelle Amazon. Puis ma préférée, Hulu. Elles me maintiennent occupé, c'est comme ça que je me détends. Après le boulot, j'aime me poster à la maison et me relaxer. J'ai aussi une autre maîtresse, mais elle a des problèmes de passeport, elle s'appelle narguilé. Donc oui, je suis assez occupé".

Il y a quelques mois, dans l'émission The Pivot, Shaq avait été assez volubile sur les moments compliqués qu'il vivait depuis sa séparation avec son ex-épouse Shaunie vers la fin de sa carrière.

"Je n'aime pas utiliser le mot qui commence par "d", mais je l'ai ressenti comme ça. J'étais perdu. Tu es tout seul dans une propriété de 7 000 m2, isolé, sans enfants. Tu vas dans leur chambre ou leur salle de jeu, mais ils ne sont pas là. Puis en vieillissant tu entends des gens dire que 'Shaq n'est plus Shaq' parce que tu ne tournes plus à 30 points par match. Mais si je continuais, c'est parce que même sans être marié, il fallait que je sois là financièrement pour ma famille".

