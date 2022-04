Shaquille O'Neal n'est pas toujours un amuseur public et un entertainer, même si c'est le visage qu'il a le plus montré au public depuis qu'il est entré dans la lumière en NBA. Il arrive parfois qu'il se livre et soit à fleur de peau. C'est ce qu'il a fait lors de son passage dans l'émission The Pivot.

Shaq n'avait jamais vraiment abordé la période durant laquelle Shaunie, la mère de ses enfants, et lui ont divorcé, bien que cela ait médiatiquement fait du bruit, notamment parce que son ex-compagne a participé à des émissions et programmes de télé-réalité dans laquelle elle s'est épanchée sur son couple.

Au moment du divorce, Shaquille O'Neal a versé la moitié de ses 300 millions de dollars de fortune personnelle à son ex-épouse, en plus d'une pension alimentaire mensuelle de 100 000 dollars. Malgré tout, il n'éprouve aucune rancoeur envers Shaunie et assume la responsabilité de ce qui s'est passé, évoquant au passage la détresse psychologique dans laquelle il s'est retrouvé.

"J'aurais pu contrôler ça. J'aurais pu. Tout est de ma faute. Shaunie a été incroyable. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai fait, mais je ne l'ai pas protégée et je n'ai pas protégé nos voeux de mariage. J'avais tout et j'ai merdé. Je n'aime pas utiliser le mot qui commence par "d", mais je l'ai ressenti comme ça. J'étais perdu. Tu es tout seul dans une propriété de 7 000 m2, perdu, sans enfants. Tu vas dans leur chambre ou leur salle de jeu, mais ils ne sont pas là. Puis en vieillissant tu entends des gens dire que 'Shaq n'est plus Shaq' parce que tu ne tournes plus à 30 points par match. Mais si je continuais, c'est parce que même sans être marié, il fallait que je continue d'être là financièrement pour ma famille".

L'intégralité de son passage dans l'émission est à retrouver ci-dessous. Shaquille O'Neal y évoque aussi sa relation avec Kobe Bryant et Penny Hardaway et d'autres pans de sa carrière et de sa vie.

Shaq prend la défense de Rudy Gobert : Il devrait avoir 12 tirs par match