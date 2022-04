Shaq prend la défense de Rudy Gobert : “Il devrait avoir 12 tirs par match”

Rudy Gobert n'est généralement pas le joueur le plus défendu ou mis en valeur par les médias américains. Voir que sa situation au Jazz, où la mauvaise période de l'équipe a révélé une sous-utilisation du pivot français en phase offensive, est évoquée dans Inside the NBA fait plaisir.

On vous parlait hier de l'incroyable stat sur la relation technique quasi-inexistante entre Rudy et Donovan Mitchell, illustrée par des séquences criantes. Le fait est que Mitchell donne plus de ballons aux adversaires par match (3 TO de moyenne), qu'il ne fait de passes à Gobert en moyenne. Même pas de passes décisives, de passes tout court !

Sur le plateau de TNT, Candace Parker, Shaquille O'Neal et Dwyane Wade, qui se trouve être actionnaire du Jazz depuis l'année dernière, ont été clairement interpellés par la situation il y a quelques jours. Voici leur échange sur le sujet.

Candace Parker : "J'ai une question pour toi Shaq, très rapidement, réponds-moi juste par oui ou non. Est-ce que Rudy Gobert devrait avoir plus de 7 tirs par match ?" Shaquille O'Neal : "Bien sûr. Tous les jours". Dwyane Wade : "Je suis d'accord. Comment est-ce qu'il peut obtenir ces tirs dans la NBA d'aujourd'hui ?". Shaquille O'Neal : "Il devrait pouvoir avoir 6 systèmes mis en place pour lui et 6 actions après rebond. Ce qui fait 12 tirs". Candace Parker : "Quand il roule et se place sous le panier, pourquoi est-ce qu'ils shootent à trois points ? Personnellement, j'en aurais marre de défendre si je savais qu'on ne me donnerait pas la balle de l'autre côté. D-Wade, combien de temps est-ce que tu continuerais de courir pour revenir en défense comme ça à sa place ? Et pourtant il continue de le faire, il prend 16 rebonds, fait 3 contres... Shaq, tu reviendrais en défense toi ?"

On espère qu'au bout d'un moment les principaux concernés - coucou Donovan Mitchell et Quin Snyder - tenteront de remédier à ce problème.

