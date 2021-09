Shaquille O’Neal dézingue l’ère des Superteams !

Désormais consultant pour TNT, Shaquille O'Neal critique très régulièrement la nouvelle génération. Avec le fameux "c'était mieux avant", l'ancien pivot des Los Angeles Lakers dispose de nombreux détracteurs.

Pour beaucoup d'observateurs, Shaq déverse simplement sa haine envers les nouveaux joueurs. Pour répondre à ses détracteurs, il a simplement poussé un coup de gueule XXL par rapport à l'ère actuelle, avec la multiplicité des Superteams.

"Je déteste cette nouvelle ère. Nous avons vécu et regardé la période précédente, nous étions tous en compétition. Les gars deviennent vraiment paresseux et ensuite ils veulent du respect de la part des anciens comme Horry ou moi. Croyez-moi, si j'avais su qu'il était possible de faire équipe après que Houston m'ait cassé la gueule en 94, je serais allé jouer à côté de Hakeem. Je serais allé jouer avec Tim Duncan et Robinson. Mais je me suis dit : non. Je regarde mes faiblesses, je panse mes plaies et je veux battre ces gars-là, et c'est ce que nous avons fait", a précisé Shaquille O'Neal pour le podcast de Robert Horry.

Il faut reconnaître que la NBA a grandement évolué. Désormais, les joueurs (et surtout les stars) ont un pouvoir plus important. Ils ont une influence bien plus grande, notamment pour forcer un trade (et choisir leur destination). Shaquille O'Neal va devoir s'y habituer...

