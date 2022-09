Shaquille O'Neal ne respecte pas tant de joueurs de la NBA actuelle que ça. On l'a vu avec Kevin Durant, qu'il a pris pour cible avec son camarade Charles Barkley ces derniers mois. Il y en a tout de même un que Shaq adore et dans lequel il se reconnaît. Comme il l'a expliqué dans cet entretien, le pivot membre du Hall of Fame retrouve les caractéristiques qui faisaient sa force chez Giannis Antetokounmpo.

"J'ai entendu dire l'autre jour que je ne pourrais pas jouer dans la NBA d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas attentifs, je joue dans la NBA actuelle. Mon nom est Greek Freak. Vous ne vous souvenez pas du premier big man qui faisait des coast to coast ? Regardez des vidéos. Je jouais exactement comme Giannis Antetokounmpo. J'allais jusqu'au cercle et prenais des tirs à fort pourcentage de réussite. Je tirais même à trois points une fois de temps en temps. J'adorerais jouer dans la NBA d'aujourd'hui parce qu'elle est moins physique. J'apporterais cette dimension athlétique, ma longueur, et je serais Giannis. Donc avant de dire que ne je serais pas capable de jouer en NBA aujourd'hui, rappelez-vous que je suis en train de le faire et que mon nom est Giannis Antetokounmpo".

Les deux hommes ne sont pas identiques, mais il est effectivement fort possible que si Shaquille O'Neal était né 25 ans plus tard, il aurait eu une panoplie similaire à celle de la superstar des Milwaukee Bucks.

