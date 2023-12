Shaquille O’Neal voit les Bucks en favoris au titre

Les Milwaukee Bucks ont fait forte impression lors du quart de finale de la NBA Cup disputé la nuit dernière contre les New York Knicks. Les joueurs d’Adrian Griffin l’ont emporté assez largement (146-122) en faisant preuve d’une efficacité folle : 60% de réussite aux tirs et une adresse similaire à trois-points avec 23 paniers marqués derrière l’arc. Après des débuts un peu poussif, la formation du Wisconsin monte en puissance.

Elle a gagné 15 de ses 21 premiers matches et le tandem formé par Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard commence sérieusement à prendre ses marques. De quoi inciter Shaquille O’Neal à miser sur les Bucks pour aller au bout en juin prochain.

"I think Milwaukee should win and they should win easily. … This team right here is my favorite to win the championship." Shaq on the Milwaukee @Bucks 🗣️ pic.twitter.com/38xaNPrkp8 — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 6, 2023

« Cette équipe est mon favori pour le titre. Elle est construite pour gagner des trophées. Il y a un intérieur dominant, un grand finisseur et deux autres joueurs qui peuvent marquer beaucoup de points avec Middleton et Lopez. Les Bucks devraient envoyer un message au reste de la ligue dès maintenant. S’ils gagnent la NBA Cup et le titre, ils auront montré à tout le monde qu’ils ont été au top toute la saison. Ils ont une équipe parfaite pour gagner », confie l’ancien quadruple champion NBA.

Le duo formé par Giannis et Lillard rappelle forcément des souvenirs à Shaq. Il n’y peut-être pas eu un « one two punch » aussi clinquant depuis son association avec Kobe Bryant. Les Bucks ont évidemment beaucoup de chemin à faire pour marquer l’Histoire comme les Lakers de Bryant et O’Neal, et la comparaison est injuste, mais il est indéniable que cette formation a des atouts pour l’emporter.