Shaquille O’Neal part faire du shopping sneakers avec Complex

Le très suivi média américain Complex a pris l'habitude d'emmener les stars de la musique et du sport dans leur séquence devenue cultu et dénommée "Sneaker Shopping".

Le dernier épisode se fait avec Shaquille O'Neal et c'est comme toujours un délice de passe un moment avec l'ancien pivot des Lakers, surtout qu'il sait de quoi il parle, son empreinte sur le monde des sneakers étant aussi effective que celle laissée sur la dignité de Chris Dudley.

Si son expérience avec Jordan Brand n'a pas été une réussite dans sa jeunesse : "la Jordan 1 me faisait mal (surtout en size 17, NDRL !) , et je la trempais dans l'eau chaude pour qu'elle se détende, alors quand j'ai vu que ca ne marcherait pas en 1985 avec ce modèle, je me suis tourné vers la Converse Weapon que portaient Magic et Bird".

Shaq nous raconte également le d"but de son aventure avec Reebok, et la mise en place de la désormais fameuse "Shaq Attack", que le joueur veut voir à l'époque placée durectement à côté des Js et Nike dans les Footlocker du pays. "Je voulais être différent et que le grand public voit cette différence directement sur les étals, avec les couleurs du Magic". Toujours dans le partage avec les fans, il donnait toujours sa paire à la fin de chaque match.

Mais surtout, il nous raconte cette rencontre avec une femme qui lui reproche le prix don modèle signature, et du coup comment lui est venue l'envie de faire sa propre marque de chaussures, abordables pour les bourses plus modestes, vendues dans des enseignes comme Walmart. Du coup, cela ne nous étonne pas qu'il soit totalement dépassé par le phénomène reseller, bien loin de sa propore manière de consommer et d'envisager le business.

Avec ses slip on Tom Baja aux pieds, il offrira à des enfants d'associations quelques paires, et notamment sa fameuse "Shaqnosis" qui reste un must have dans toute collection qui se respecte.

On vous laisse profiter de la sagesse de Shaquille O'Neal dans cette vidéo tournée dans le shop de la marque A Ma Maniere.