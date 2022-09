Shaquille O’Neal encense Patrick Beverley en allumant Mitchell-Gobert

Il ne s'agit pas d'un secret, Shaquille O’Neal n'a jamais été un grand fan du duo Donovan Mitchell - Rudy Gobert au Utah Jazz. Par le passé, l'ancien pivot des Los Angeles Lakers n'a pas hésité à critiquer les contrats accordés aux deux hommes par la franchise de Salt Lake City.

Et au détour d'un débat concernant Patrick Beverley, récemment récupéré par les Angelenos, le consultant a ainsi décidé d'encenser le vétéran de 34 ans... en allumant Mitchell et Gobert !

"Je n'ai rien à dire de mal sur Pat. Vous savez pourquoi ? Il joue le jeu comme il est censé être joué. Pas comme ces types qui gagnent 200 à 300 millions de dollars et qui ne savent d'ailleurs pas jouer du tout. Et quand ils sont ensuite échangés, vous dites tous : 'Oh, Shaq déteste tout'.

Shaq sait juste de quoi il parle. C'est pour ça que les deux ont dégagé. Ouais, vous vous souvenez de ça ? Les fans de l'Utah ? Oui, vous vous en souvenez ? Un gars comme Pat, vous le voulez dans votre équipe. Et vous ne voulez pas ensuite le restreindre.

J'ai joué avec un gars qui s'appelait Gary Payton. Il avait l'habitude d'arriver en disant n'importe quoi. Vous pensez qu'on va lui répondre ? Non. Pourquoi ? Car il va faire ce qu'il dit sur le terrain. Et vous savez ce qu'il vous aide à faire ? A gagner un titre. Les Lakers ont donc besoin d'un gars comme lui. LA va l'adorer", a ainsi analysé Shaquille O’Neal pour son podcast.