Shawn Kemp libéré, sans charge retenue contre lui, après la fusillade

Shawn Kemp n’est pour le moment pas inquiété pour la fusillade dans laquelle il a été impliqué, ce mercredi. Son avocat explique la situation de l'ancienne star de la NBA, libérée par la police, et invoque la légitime défense.

Impliqué dans une fusillade, Shawn Kemp s’en sort pour le moment indemne. Indemne sur le plan physique, car il n’y a heureusement eu aucun blessé, mais aussi légal. Actuellement, aucune charge n’a été retenue contre l’ancien joueur NBA, qui a été libéré dans la journée de jeudi.

L’incident a eu lieu mercredi, dans l’État de Washington, près de Seattle où l’athlète de 53 ans a passé la majeure partie de sa carrière. Une altercation entre l’ancienne star et les occupants d’un véhicule a conduit à plusieurs coups de feu. Si personne n’a été touché, Kemp a été arrêté par la police de Tacoma.

Dans l’immédiat, le procureur a décidé de ne pas porter d’accusation contre lui, d’après ESPN. L’enquête n’est toutefois pas terminée et sera approfondie dans les jours à venir.

Un cas de légitime défense après un vol, d’après l’avocat de Shawn Kemp

L’avocat de l’ancien joueur des Sonics, Scott Boatman, évoque un cas de légitime défense. Shawn Kemp aurait en effet été victime d’un vol et les premiers tirs seraient partis du camp adverse. Le juriste assure que les actions de son client « étaient raisonnables et légalement justifiées ».

« Dans la soirée de mardi, le véhicule de Shawn Kemp a été cambriolé et de nombreux objets ont été volés, dont un iPhone », explique Boatman, dans un communiqué transmis à Adrian Wojnarowski d’ESPN. « Jeudi, M. Kemp a suivi son iPhone jusqu’à un véhicule occupé, garé sur le parking d’un centre commercial à Tacoma. Lorsqu’il s’est approché du véhicule pour tenter de récupérer les biens volés, les individus à l’intérieur du véhicule ont tiré sur M. Kemp, qui a tiré en retour pour se défendre. Il ne s’agit pas d’une fusillade entre véhicules, comme cela a été rapporté précédemment, et les actions de M. Kemp étaient raisonnables et légalement justifiées. »

Une vidéo obtenue par TMZ Sports montre en effet Kemp, portant une veste rouge, approcher d’un véhicule et pointer son pistolet dessus. Plusieurs témoins auraient entendu de multiples coups de feu, avant de voir l’athlète retraité tenter de cacher son arme dans un buisson. La police a confirmé avoir retrouvé une arme à feu sur place.

Video of Shawn Kemp pulling the trigger 😳 pic.twitter.com/JMfTxdV8Vl — NBACentral (@TheNBACentral) March 9, 2023

Au milieu des années 2000, l’ancien champion du monde avec Team USA — dans le cinq de la compétition aux côtés de Shaquille O’Neal et Reggie Miller — avait déjà eu plusieurs problèmes avec la justice. Arrêté à deux reprises en possession de drogue et d’une arme à feu, il semblait cependant avoir surmonté ses soucis personnels. Shawn Kemp avait même refait des apparitions publiques et des interviews, notamment pour beIN Sports l’année dernière. Malheureusement, c’est maintenant dans la rubrique des faits divers que son nom a resurgi.

Kevin Durant milite encore pour une équipe à Seattle