Shawn Kemp impliqué dans une fusillade, l’enquête est en cours

Shawn Kemp a plutôt réussi à éviter les problèmes depuis le milieu des années 2000. Arrêté à deux reprises en possession de drogue et d'une arme à feu, l'ancienne star des Sonics semblait avoir surmonté ses soucis personnels et avait même refait des apparitions publiques et des interviews, notamment pour beIN Sports l'année dernière. Malheureusement, son nom vient de réapparaître dans la rubrique des faits divers.

D'après la police de Tacoma, dans l'état de Washington, Kemp a été arrêté mercredi après une fusillade sur un parking. L'ex-dunkeur sensationnel aurait tiré des coups de feu depuis sa voiture en direction d'un autre véhicule. Aucune blessure n'est à déplorer, mais une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités dans cette affaire.

Shawn Kemp, 53 ans, fait partie des personnalités les plus actives pour tenter de ramener une franchise NBA à Seattle, lui qui a joué 8 saisons pour les Sonics, avec 6 sélections pour le All-Star Game et une participation aux Finales NBA 1996 contre les Chicago Bulls. Kemp est aussi champion du monde 1994 avec Team USA et avait fini dans le meilleur cinq de la compétition avec ses camarades Shaquille O'Neal et Reggie Miller.

