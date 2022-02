Si Murray et MPJ reviennent, Denver va faire peur !

A l'heure actuelle, peu de gens imaginent les Denver Nuggets décrocher le titre dans quelques mois. Nikola Jokic a beau sortir une saison de calibre MVP, il ne semble pas suffisamment bien entouré pour réussir des miracles jusqu'en Finales. La donne et les pronostics vont peut-être changer d'ici quelques semaines. Les deux lieutenants du Joker, Jamal Murray et Michael Porter Jr, sont blessés de longue date, et on estimait jusque-là qu'ils avaient peu de chances de revenir à temps pour les playoffs.

Visiblement, la confiance règne à Denver quant à un comeback des deux autres cadres du vestiaire des Nuggets. Selon Tim Connelly, le président des opérations basket interrogé par AltitudeSR, il y a de quoi être optimiste.

"Je pense qu'ils vont être déclarés physiquement prêts à jouer. Espérons que ce soit dans un futur pas trop lointain".

Denver est pour le moment 5e de la Conférence Ouest. Imaginons une seconde que Murray et MPJ reviennent avant les playoffs et à un niveau proche de celui qui était le leur jusqu'à leur blessure : Denver redeviendrait un adversaire bien plus menaçant que personne n'aimerait affronter en playoffs...

Pour rappel, Jamal Murray s'était blessé gravement au genou juste avant les playoffs l'année dernière. Michael Porter Jr a disputé 9 rencontres cette saison, avant de se faire opérer du dos.

