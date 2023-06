Si Portland ne trade pas le pick 3, Damian Lillard demandera sans doute son trade

La Draft approche à grands pas et à trois jours de l'événement, la situation de Damian Lillard va capter toute l'attention. Maintenant que l'on sait que Bradley Beal ira à Phoenix, Lillard est LE gros poisson restant dont on sait qu'il a des envies d'ailleurs. Le meneur All-Star ne souhaite pas quitter Portland à tout prix, mais a déjà fait comprendre qu'il faudrait prendre une décision si la franchise décidait de se lancer dans le virage de la reconstruction.

Marc Stein vient de confirmer qu'il y avait de très grandes chances que Damian Lillard demande officiellement son trade aux Blazers si, d'ici jeudi, date de la Draft 2023, le front office n'avait manifesté l'intention de réaliser un trade d'envergure pour renforcer l'équipe, notamment autour du pick n°3.

On sait que les Blazers aiment beaucoup Scoot Henderson et espèrent que Charlotte, qui dispose du pick n°2, mise plutôt sur Brandon Miller. Si c'est bien le cas, il y a fort à parier que Portland conserve le jeune arrière de la Team Ignite et acte une reconstruction par la jeunesse, autour d'Anfernee Simons, Shaedon Sharpe et Henderson. Dans ce cas de figure, Lillard demandera à la seule équipe qu'il a jamais connu en NBA de le transférer là où il le souhaite. Le Miami Heat, qui n'a pas surenchéri sur Bradley Beal, est à l'affût.

D'après David Aldridge de The Athletic, Jimmy Butler est même très actif pour convaincre tout le monde en Floride de la pertinence de recruter "Dame".

