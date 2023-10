Si, si, Nikola Jokic aime le basket et il se farcit même des séminaires d’Obradovic

Nikola Jokic est bien plus intéressé par le basket et ses complexités tactiques qu'il ne veut bien le faire croire.

Nikola Jokic donne toujours un peu l'impression de n'avoir qu'une hâte : celle de partir en vacances, loin des lumières de la NBA, pour aller voir courir ses chevaux et profiter de sa famille. Pour certains, le Serbe, MVP des Finales 2023, n'aime pas le basket tant que ça et l'imaginent même quitter la NBA avant d'atteindre un âge très avancé. Pourtant, c'est peut-être plutôt le basket américain et la NBA qui lassent quelque peu le Joker. Le basket, en revanche, il n'hésite jamais à s'en farcir en sortant des sentiers battus.

Récemment, le mythique Zeljko Obradovic avait avoué sa surprise d'appendre que Nikola Jokic avait regardé l'un de ses séminaires de coaching en entier. L'intérieur des Nuggets l'a confirmé devant les médias locaux cette semaine :

"Je ne regarde pas tant de séminaires que ça, mais j'aime bien ça. J'ai vu ceux d'Obradovic et de quelques autres coaches comme Dusan Alimpijevic, qui s'occupe du Besiktas. J'ai regardé celui d'Igor Kokoskov, qui est dans le staff d'Atlanta maintenant. Si tu veux être bon, tu te dois d'être un fanatique. Il faut que cela fasse partie de ta vie. J'aime aussi regarder des choses différentes comme ça. Pourquoi pas, après tout ?"

Un mec qui n'aimerait vraiment pas trop le basket ne tiendrait pas devant des séminaires aussi pointus et longs. Jokic, lui, tient la distance, mais se sert de ce qu'il voit pour en discuter après avec les principaux et intéressés, et même rapporter quelques idées au staff des Nuggets quand il en voit. Pas étonnant qu'il semble avoir une longueur d'avance sur tout ce qui se passe sur le terrain lorsqu'il est en NBA...

