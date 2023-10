Nouveau Mook REVERSE #13 LOSERS

Un mook dédié à ceux qui ont tout perdu, ou presque et qui, bien souvent, se sont relevés. Plus forts ou, tout au moins, meilleurs.

"Il n'y a pas d'échec dans le sport"

27 avril 2023. Les Bucks sont KO. Les n°1 de la Conférence Est, parmi les favoris pour le titre, viennent de se faire sortir par le Heat, huitième et issu du Play-In. Enorme upset. Grosse désillusion dans le Wisconsin. Le soir même, Giannis Antetokounmpo se présente en conférence de presse le visage fermé. Mais face à cette terrible désillusion, il sort l'un des meilleurs discours que l'on ait entendu après une défaite :

"Il n'y a pas d'échec dans le sport. Il y a des bons et des mauvais jours. Il y a des jours où l'on peut réussir, d'autres où l'on ne peut pas. Certains jours, c'est votre tour, d'autres non. Et c'est ça le sport. On ne gagne pas toujours. Parfois, d'autres personnes gagnent. Et cette année, quelqu'un d'autre va gagner, c'est aussi simple que ça."

Simple en apparence, mais puissant si on prend un peu de recul. Ce discours nous a plu et il nous a poussés à nous intéresser en profondeur à la notion d'échec et à ceux qui l'incarnent aux yeux du grand public : les LOSERS.

Losers, vraiment ?

Ce Mook n°13 de REVERSE vous propose une plongée dans l'univers de la défaite. Il vous invite à vous questionner sur la notion de victoire. Qu'est-ce qu'un loser Vs un winner ? Mieux vaut-il être un beautiful loser ou un mauvais winner ? Pourquoi et comment certains joueurs considérés comme des losers n'en sont peut-être pas vraiment ? Au fil de ces 240 pages, nous vous racontons à la fois des histoires de défaites terribles, nous vous présentons des équipes unanimement reconnues comme minables, mais nous allons également vous montrer que l'on peut être un vrai battant, même en ayant perdu, et que la défaite n'est pas toujours (ou en tout cas ne devrait pas toujours) être synonyme de honte.

