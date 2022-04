Sidy Cissoko se fait remarquer au Hoop Summit 2022

Dans notre interview avec lui cette semaine, Jaylen Hoard conseillait à Sidy Cissoko et Yohan Traoré de jouer dur et de s'amuser sur le terrain lors du Hoop Summit 2022. Cissoko a suivi ce conseil lors des 23 minutes qu'il a passées sur le parquet de Portland.

L'arrière français, actuellement en deuxième division espagnole dans le giron de Baskonia, a inscrit 3 points, donné 4 passes, pris 7 rebonds et réussi 3 interceptions. Au-delà des stats dans cette rencontre remportée par la sélection américaine (102-80), Cissoko a tenté et réussi quelques actions spectaculaires, particulièrement à la passe.

🇫🇷Sidy Cissoko spent 23 minutes on the floor, scoring 3 points, 7rebounds, 4 assists, 4 turnovers, 3 steals.

Let’s just say Frenchman was having some fun with dealing the ball to his teammates. Take a look. pic.twitter.com/wOWIqEURbV

