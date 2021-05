Joel Embiid s’est fait malmener par Bam Adebayo hier soir et ça peut pousser les Sixers à se poser des questions avant les playoffs.

Joel Embiid et Ben Simmons ont compilé 14 points. 14 points à 6 sur 15 aux tirs. Soit autant que Trevor Ariza et Udonis Haslem, la doublette terrifiante du Miami Heat. Qui eux, au moins, ont eu le mérite de le faire à 6 sur 11. 14 points seulement pour les deux All-Stars et une défaite des Philadelphia Sixers (94-106). En fait, à lui seul, Bam Adebayo a dominé les meilleurs joueurs adverses en cumulant 18 points et 12 rebonds.

Alors il est clair qu’une simple rencontre de fin de saison n’est pas assez significative pour tirer des conclusions. Surtout qu’Embiid était malade au début de la semaine et donc potentiellement diminué. Mais le Camerounais a tout de même été limité 6 petits points, 2 rebonds et 3 sur 9 aux tirs. Adebayo et le Heat l’ont mis à mal.

Et ça peut au moins donner quelques sueurs froides aux Sixers à l’approche des playoffs. Parce que Miami, cinquième, pourrait très bien retrouver Philadelphia dès le second tour. Les Floridiens joueront d’abord les Atlanta Hawks – enfin si les classements ne bougeaient pas d’ici la fin de la saison régulière. Une équipe moins expérimentée et qui ne peut pas compter sur un leader comme Jimmy Butler. En cas de qualification, le Heat devrait affronter la bande de Doc Rivers.

Une série très engagée en perspective. Les Sixers sont plus solides que l’an dernier. Ils partiraient favoris. Mais c’est peut-être ce qu’il y a de mieux pour le Heat. Un statut d’outsider, moins de pressions et un joueur comme Bam Adebayo pour défendre sur Joel Embiid. On veut voir ce duel !

