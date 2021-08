C'est déjà toujours une forme d'hommage que de rentrer sur un terrain en portant un modèle signature d'un autre joueur, mais le rookie des Los Angeles Lakers Chaundee Brown a poussé les choses encore plus loin avec sa paire de Zion Williamson aux pieds.

En effet, sur un appui défensif, sa chaussure a littéralement explosé et, si l'arbitre n'avait pas sifflé une faute pour stopper l'action, on peut même se demander s'il n'aurait pas cherché à continuer à jouer comme si de rien n'était.

Lakers rookie Chaundee Brown broke through the front of his shoe and kept playing 😳 pic.twitter.com/dV6L99YC6k

— ESPN (@espn) August 12, 2021