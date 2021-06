Spencer Dinwiddie prêt à renforcer un cador californien ?

Quel avenir pour Spencer Dinwiddie ? Victime d'une déchirure des ligaments croisés du genou dès le troisième match de la saison, le meneur de jeu des Brooklyn Nets n'a plus joué sur le reste de cet exercice 2020-2021.

Malgré l'incertitude autour de son état physique, le joueur de 28 ans a décidé de décliner son option, estimée à 12,3 millions de dollars la saison prochaine. Sur le marché, le natif de Los Angeles va tester sa valeur. Son objectif ? Trouver un contrat intéressant sur le long terme.

Les Nets devraient tenter de le conserver. En effet, en sortie de banc, Dinwiddie peut représenter un atout. Notamment pour épauler le Big Three Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Mais de son côté, il aurait d'autres intentions : un retour chez lui à Los Angeles, selon Kristian Winfield du New York Daily News.

En l'état, les Clippers et les Lakers n'ont pas les moyens de lui proposer un deal intéressant. Un "sign-and-trade" serait nécessaire. Et bien sûr, il faut aussi que les deux franchises californiennes aient l'envie de miser sur lui malgré des doutes par rapport à ses récents problèmes physiques.

Surtout que Spencer Dinwiddie, malgré cette envie, va aussi chercher à obtenir le chèque le plus important possible.

Spencer Dinwiddie ciblé par des contenders. Mais qui ? Lui aussi veut savoir !