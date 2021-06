Spencer Dinwiddie, une bonne option pas trop chère cet été ?

Spencer Dinwiddie espérait faire son retour pour les finales NBA. Ses Brooklyn Nets n’y participeront pas. Ils ont été éliminés par les Milwaukee Bucks ce weekend. Et voilà désormais que le meneur a peut-être déjà joué son dernier match avec la franchise new-yorkaise… au début de la saison. En effet, il s’est blessé au genou dès la troisième rencontre. Déchirure des ligaments croisés.

Et malgré sa longue indisponible et l’incertitude qui accompagne les pépins physiques aussi sérieux, le vétéran de 28 ans compterait bien renoncer à sa dernière année de contrat à en croire ESPN. Il pourrait donc refuser 12,3 millions de dollars et tester le marché pendant l’intersaison. Il doit prendre sa décision d’ici ce lundi.

Alors un départ des Nets ne serait pas automatique. Les dirigeants seront probablement tentés de lui filer un nouveau contrat. Surtout qu’il serait une pièce importante pour le roster de Brooklyn. Une assurance en cas de blessure de Kyrie Irving ou James Harden. Ou un sixième homme de luxe si tout le monde reste en bonne santé.

C’est déjà en palliant aux soucis d’Irving que Spencer Dinwiddie avait atteint un autre statut en postant plus de 20 points par match la saison dernière. C’est l’un des meilleurs remplaçants de la NBA à son poste, si ce n’est le meilleur.

Mais la masse salariale des Nets est déjà bien remplie. Dinwiddie pourrait éventuellement être tenté d’aller voir ailleurs pour toucher plus, ou pour avoir un rôle plus important. Même si la possibilité de gagner un titre dans la grosse pomme doit forcément l’attirer. En tout cas, c’est une bonne affaire à saisir, pour Brooklyn ou ailleurs.