Spencer Dinwiddie a voulu être un exemple pour les Wizards… ça s’est mal passé

On a cru un moment que les Washington Wizards seraient la belle surprise de la saison à l’Est. Bon, l’exercice venait juste de commencer et on se doutait que la franchise de D.C. finirait par rentrer dans le rang mais elle occupait tout de même l’une des quatre premières places de sa Conférence. Avec un effectif plus profond depuis le transfert de Russell Westbrook et, a priori, toutes les armes nécessaires pour au moins se hisser dans le top 8 à l’Est. La suite a été beaucoup plus chaotique pour Spencer Dinwiddie et ses coéquipiers.

Les voilà maintenant onzièmes avec un bilan inférieur à 50% de victoires (23-26). Ils restent même sur 5 défaites de rang. L’ambiance se dégrade au sein du groupe et le doute s’installe. C’est dans ce contexte tendu que Dinwiddie, joueur de 28 ans qui dispute sa huitième saison en NBA, a voulu prendre la parole. Mais son message n’est pas vraiment passé.

« C’est une situation intéressante. J’ai pris un peu la parole. Mais ça n’a pas été très bien accueilli. J’essaye de faire ce que l’on me demande. Chacun a un rôle à jouer. Je n’ai rien d’autre à dire », confie le meneur.

En voilà une réponse assez honnête. Et assez symptomatique des problèmes des Wizards. Au final, cette équipe n’a pas de leader. Reste à savoir pourquoi son message n’a pas été « bien accueilli » (et ce que ça signifie réellement). Parce que ce n’est pas une star ? Parce qu’il est nouveau ? Parce que ses coéquipiers ont du mal à accepter les critiques ? En tout cas, les Wizards auront du mal à s’en sortir sans un vrai patron à bord.

