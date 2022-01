Bradley Beal prend la parole sur son avenir aux Wizards

A l'approche de la deadline des trades, le cas Bradley Beal fait parler. En déclinant sa "player option" au terme de la saison, l'arrière des Washington Wizards sera sur le marché l'été prochain. Et le joueur de 28 ans ne compte pas prolonger dès maintenant.

Malgré le risque de le perdre sans la moindre contre-partie dans quelques mois, la franchise de DC ne pense pas à l'échanger avant le 10 février. Il faut dire que les discussions sont plutôt positives entre les deux parties.

Et même publiquement, Beal tient un discours encourageant malgré la période mitigée des Wizards.

"J'ai beaucoup de conversations avec Tommy (Sheppard). Nous sommes très transparents par rapport à ce que nous voulons faire et mon avenir. Et oui, la date limite approche, et je suis très conscient de la façon dont nous jouons par rapport aux autres et quels sont mes intérêts.

C'est vrai, je donne à cette organisation une occasion de prouver et de démontrer des choses. Evidemment, je suis un facteur important dans ce domaine aussi, en produisant, en jouant bien et en performant. Mais je veux gagner, et nous le savons tous. Il s'agit juste de le faire.

Nous avons les pièces, nous avons les atouts, nous avons la profondeur - tout ce dont nous nous sommes vantés au début de l'année. Maintenant, il faut mettre tout ça ensemble et faire en sorte que ça marche.

Les spéculations vont être ce qu'elles sont. Je ne peux pas les contrôler. Mais je sais ce qui sort de ma bouche, et je sais où est mon cœur, et tout le monde le saura", a assuré Bradley Beal face à la presse.