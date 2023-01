68 000 spectateurs : Les Spurs ont battu un record NBA spectaculaire

68 323. C’est le chiffre du jour en NBA. Soit le nombre de spectateurs présents à l’Alamodome pour assister à la rencontre, et au passage à la large défaite, des San Antonio Spurs contre les Golden State Warriors (113-144). 68 323, c’est un nouveau record. Et c’est l’emblématique David Robinson, Hall Of Famer et deux fois sacré avec la franchise texane, qui l’a annoncé à une foule électrique en cours de partie.

The NBA's new single-game attendance record. 68,323 at the Alamodome tonight 🙌 pic.twitter.com/bkF4W1tdsT — NBA (@NBA) January 14, 2023

« L’atmosphère était incroyable. Une expérience géniale. Il nous a fallu 64 000 spectateurs pour que l’on sorte notre meilleur match à l’extérieur cette saison », plaisantait Stephen Curry.

Le précédent record datait de 1998, quand les Atlanta Hawks ont accueilli les Chicago Bulls de Michael Jordan au Georgia Dome. Les Spurs ne jouent plus leurs matches à domicile à l’Alamodome depuis 2002 mais ils sont revenus dans leur antre mythique juste la nuit dernière pour marquer le coup à l’occasion des 50 ans de l’organisation. Manque de pot, l’équipe est en reconstruction et elle occupe les dernières places à l’Ouest. Mais tous ceux qui étaient présents ont l’air d’avoir apprécié le spectacle.

« Les fans prennent du plaisir alors qu’on se fait botter le cul. Je pense qu’il y a eu énormément de bières qui ont été vendues parce qu’ils avaient l’air d’adorer ça », lâchait Gregg Popovich.

L’ambiance semblait extraordinaire et évidemment très bruyante. De nombreuses personnalités liées à la franchise ont fait le déplacement, comme Tony Parker, présent au bord du terrain, ou encore Manu Ginobili, qui a regardé le match depuis l’une des loges de l’Alamodome.

« Je déteste perdre, bien sûr, mais comment être en colère ce soir ? Les supporters des Spurs ont dépassé tout ce qui était imaginable. Ils ont rendu ce match spécial », confiait Keldon Johnson.

Seul le All-Star Game 2010 a accueilli plus de spectateurs (plus de 100 000) dans l'enceinte des Dallas Cowboys (NFL).

Record. Breaking. Atmosphere. The official attendance tonight for Spurs-Warriors in the Alamodome is 68,323 😱 pic.twitter.com/hjQl75f6Dv — NBA (@NBA) January 14, 2023

CQFR : Les Nuggets se payent les Clippers sans Jokic