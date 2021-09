Deux Johnson d’un coup aux Chicago Bulls

Les Chicago Bulls ont bouclé leur recrutement hier. En signant deux joueurs pour compléter leur effectif. Deux joueurs qui portent le même nom de famille : Alize Johnson et Stanley Johnson. Le premier débarque pour 3,6 millions sur deux ans. Il évoluait notamment aux Brooklyn Nets la saison dernière. Il y tournait à 5,2 points et 5 rebonds par match. L'intérieur sera a priori l'un des backups de Patrick Williams sur le poste quatre, déserté par les départs de Lauri Markkanen et Thaddeus Young.

Free agent F Alize Johnson has agreed on a two-year, $3.6M deal with the Chicago Bulls, his agent @GeorgeLangberg tells ESPN. The Bulls had a need for power forward depth and roster offers some real opportunity for Johnson.

