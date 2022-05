Dillon Brooks a marqué les esprits en fin de semaine, en annonçant malgré l'élimination que les Grizzlies étaient prêts à envoyer les Warriors en retraite à l'avenir. "On sera là chaque année. Nous sommes jeunes et ils sont vieux. Ils le savent", avait lancé le joueur de Memphis. Il n'en fallait pas plus pour que Stephen Curry réagisse.

Le double MVP a, il est vrai, du composer avec la bonne défense de Brooks lors du game 6 et a shooté à 10/27. Bien qu'il reconnaisse la belle et prometteuse dynamique des Grizzlies, Curry trouve que Dillon Brooks y va peut-être un peu vite en besogne.

"Dillon Brooks a dit pas mal de dingueries. En gros, il décrit déjà son équipe comme une dynastie. Il faut se représenter ça... Allez, direction le prochain tour pour la finale de Conférence, on y retourne !", a lancé Stephen Curry avec un sourire dans des propos relayés par The Athletic.

On aurait bien aimé qu'il y ait moins de blessés et de bavardages sur d'éventuelles suspensions ou actions dirty, mais on a bien aimé cette rivalité naissante entre Memphis et Golden State. Les Grizzlies avaient éjecté les Warriors du play-in l'an dernier et leur progression est véritablement l'un des dossiers les plus intéressants des prochaines années en NBA. Leur côté impertinent, dur et en même temps très collectif, dans la lignée de ce que propose leur leader Ja Morant, donne envie d'y croire.

Au prochain tour, Stephen Curry et Golden State affronteront le vainqueur du game 7 entre Phoenix et Dallas, programmé ce dimanche.

Dillon Brooks prévient : les Grizzlies vont chasser les vieux Warriors