Impossible de passer au travers hier : Stephen Curry est devenu le meilleur scoreur de l’histoire des Golden State Warriors. Devant Wilt Chamberlain, qui est peut-être le vrai « héros » de ce passage de témoin.

A vrai dire, The Stilt n’est pas une légende uniquement pour les records qu’il détient. Il s’avère que mêmes ses records battus sont l’occasion de voir à quel point il était sur une autre planète que n’importe quel autre joueur NBA.

Son ancien record de points marqués par un joueur des Golden State Warriors était de 17 783. Au bout de 745 matches, Stephen Curry l’a dépassé. L’occasion de se souvenir que Wilt Chamberlain n’avait eu besoin que de 429 matches pour atteindre cette marque.

316 matches de moins !

Et tant qu’on y est, rappelons que l’homme aux 20 000 femmes (son record le plus inaccessible ?) jouait aux Warriors de 1959 à 1965. Et que la ligne à trois-points a fait son apparition en NBA en 1979… On peut dire que Stephen Curry a su, lui, en tirer profit.

Il ne s’agit bien évidemment pas de réduire la portée de ce qu’a réalisé le meilleur shooteur de l’histoire avec les Warriors. Au contraire, sa carrière, son impact sur la franchise mais aussi et surtout sur le jeu sont monumentaux.

C’est justement parce que Stephen Curry est un joueur énorme que l’on peut mesurer à quel point Wilt Chamberlain évoluait dans une dimension totalement à part. The Stilt n’est peut-être pas le GOAT, mais il est probablement le joueur le plus incroyable et incomparable à avoir foulé un parquet NBA.

It's hilarious how every time a NBA player does something that invokes the name Wilt Chamberlain, all you do is gain more appreciation for Wilt. Steph Curry just became the Warriors' all-time leading scorer in his 745th game for the franchise....Wilt set the old mark in 429 games

— Michael Lee (@MrMichaelLee) April 13, 2021