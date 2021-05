Stephen Curry aussi comparé à Tim Duncan, rien que ça

Stephen Curry est formidable et Steve Kerr le sait bien. Il est assis au premier rang pour assister aux exploits de son meneur chaque soir. Il est aussi sans doute conscient que sa carrière d’entraîneur ne serait pas du tout la même s’il ne pouvait pas compter sur le double MVP aux Golden State Warriors.

Alors il est reconnaissant. Et il n’hésite jamais à témoigner son admiration pour son joueur. Encore hier soir, après les 41 points passés par Steph contre les New Orleans Pelicans. Kerr l’a comparé à Michael Jordan. Mais aussi Tim Duncan. Rien que ça.

« Il a le même type d’attitude que lui. Une combinaison d’humilité et de bonne humeur. Un mix incroyable. Généralement, les gars qui ont ces trais de caractère sont les joueurs du bout de banc… Donc une superstar comme ça, c’est tellement rare et puissant », explique le coach.

Steve Kerr connaît bien MJ et Duncan puisqu’il a joué avec eux durant ses passages aux Chicago Bulls et aux San Antonio Spurs. Il est donc bien placé pour comparer Stephen Curry avec ces deux légendes. Même s’il s’agit juste d’un aspect précis ou d’une manière de se comporter. De toute façon, il est évident que le meneur des Warriors est lui aussi l’un des plus grands de l’Histoire.

