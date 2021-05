Pourquoi Stephen Curry rappelle Michael Jordan à Kerr

La comparaison va peut-être faire hurler quelques puristes. Mais Steve Kerr est quand même bien placé pour donner son avis sur Michael Jordan avec lequel il a remporté des titres en tant que joueur, et Stephen Curry, qu'il coache depuis 7 ans. Le coach des Golden State Warriors sait pertinemment que MJ et le "Baby-Faced Assassin" n'ont pas ni le même style de jeu, ni le même palmarès. Il leur trouve quand même des similitudes importantes.

"Steph me rappelle MJ parce qu'ils nous habituent tellement à l'éclat et à l'excellence que ça en devient routinier. C'est invraisembable de dire ça, parce que ce qu'ils nous montrent vient d'un autre monde. On en vient à attendre ça d'eux.

C'est sans doute le signe le plus fort de leur grandeur", a expliqué Kerr sur ESPN.