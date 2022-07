Stephen Curry, l’ambition d’une carrière seulement aux Warriors

Sélectionné au #7 pick de la Draft NBA 2009 par les Golden State Warriors, Stephen Curry a tout connu avec cette équipe. 13 ans plus tard, le meneur s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire avec 4 titres remportés.

Un parcours exceptionnel et un lien particulièrement fort avec la franchise californienne. A l'approche de la fin de sa carrière, le joueur de 34 ans se projette petit à petit sur l'avenir. Et pour la dernière ligne droite de son passage dans la Ligue, le natif d'Akron n'envisage pas de connaître une autre formation.

"Je viens de terminer ma 13ème année. Franchement, je veux pouvoir dire que j'ai joué pour une équipe pendant toute ma carrière, un endroit absolument spécial. Je ne veux jamais partir. Je veux que ce soit ma seule et unique maison. Même en pensant à ce qui se passera ensuite quand le basket sera terminé, nous aurons toujours des racines ici. Nous aurons toujours une présence ici, et nous appellerons cet endroit notre maison", a ainsi assuré Stephen Curry pour NBC Sports.

Et les Warriors ont probablement le même projet. Véritable légende de cette franchise, Stephen Curry se trouve sous contrat jusqu'en 2026. Et même si la NBA reste un business, on voit mal Golden State lui montrer la sortie...

