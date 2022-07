Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry : qui sera le plus riche ?

Il est loin le temps où certains criaient à l’indécence pour les contrats - à l’époque - monstrueux de Mike Conley ou Nicolas Batum. Les superstars actuelles explosent les compteurs et les Kevin Durant, Stephen Curry ou LeBron James atteignent des salaires que personne n’aurait imaginé il y a dix ans à peine.

Du coup, elles sont sur des bases de gain en carrière totalement folles. Une infographie de Jalen&Jacoby révèle ainsi les 5 joueurs qui auront gagné le plus en carrière d’ici 2027, dans le cas où ils vont au bout de leur contrat actuel. Et les chiffres donnent le tournis :

Top 5 NBA Career Earnings through 2027 🤑 Kevin Durant $498.7 million

🤑 Steph Curry $470.1 million

🤑 Damian Lillard $449.1 million

🤑 LeBron James $431.9 million

🤑 Bradley Beal $428.9 million pic.twitter.com/eMMLJMg2wF — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 26, 2022

Ces chiffres et ce classement seront bien évidemment vite remis en cause. Dans cette liste, seuls Damian Lillard et Bradley Beal ont des contrats qui les mènent jusqu’en 2027.

Kevin Durant et Stephen Curry sont en contrat jusqu’en 2025-26. Ils auront alors 37 ans et pourraient choisir de poursuivre une ou deux saisons de plus. Certes pas au max, mais de quoi taper le demi-milliard.

LeBron James pourrait lui aussi être bien au-delà du chiffre indiqué ici, en 2027. Son contrat actuel se termine à la fin de la saison prochaine. Celui qui veut jouer un jour avec son fils et taper tous les records de longévité devrait logiquement poursuivre sa carrière en NBA quelques saisons supplémentaires.

C’est difficile à imaginer tant il est encore performant, mais il y aura forcément un moment où son corps marquera le pas. Il faudra donc voir combien les franchises sont prêtes à débourser. Mais quoi qu’il arrive, celle qui le signera ne paiera pas qu’un joueur, mais une marque et, même si le mot est galvaudé, une légende. Il y aura donc quelques dizaines de millions à la clé…

En tout cas, le Chosen One et Michael Jordan ne resteront pas les seuls joueurs NBA ultra riches bien longtemps…

Kevin Durant et de nombreux NBAers bientôt milliardaires comme LeBron James ?

Au début de sa carrière, LeBron James annonçait vouloir devenir le premier joueur en activité milliardaire. Un pari qui semblait jouable à l’époque, mais réalisable par personne d’autre. Un pari réussi, puisqu’il est devenu le deuxième joueur NBA en juin dernier officiellement milliardaire, derrière Michael Jordan qui, lui, avait attendu son après-carrière.

En voyant les chiffres, on se dit que la mission est donc beaucoup moins compliquée qu’à l’époque. En comptant les revenus hors des terrains (publicité, business dans lesquels leur salaire leur permet d’investir, etc.) et les quelques années supplémentaires pour certains, plusieurs joueurs devraient atteindre le milliard.

Surtout qu’en 2025, les contrats pourraient encore augmenter un peu avec une nouvelle re-négociation des droits télé… Et pas qu’un peu. Si les données macroéconomiques et la géopolitique mondiales peuvent laisser envisager une crise à venir et remettre beaucoup de choses en cours, on partirait dans le contexte actuel pour une multiplication par trois des droits télé…

Ce qui amènerait, si la répartition proprio/joueurs des revenus reste identique, à des contrats totalement fous. Indécents ? On pourrait penser qu’à ce niveau (120 millions par an pour les meilleurs joueurs, des revenus dingues pour les franchises), consacrer une partie de ces sommes (et de celles des autres secteurs qui surperforment) à une redistribution pour contrer les dégâts sociaux et environnementaux que la croissance sans limite occasionnent pourrait être une meilleure idée. Mais visiblement faut pas le dire trop fort avant que ce soit trop tard…

