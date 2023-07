Stephen Curry ne s’est pas inclus lui-même dans son cinq majeur All-Time, et n’a surtout pas mentionné LeBron James.

Composer son cinq majeur All-Time est un jeu dangereux, en particulier lorsque l’on est soi-même un joueur historique. « Je ne serai pas dans l’équipe », a prévenu Stephen Curry en faisant le sien lors d’une interview avec BuzzFeed. LeBron James non plus, apparemment.

Le cinq majeur :

Meneur : Magic Johnson

Arrière : Michael Jordan

Ailier : Kobe Bryant

Ailier fort : Tim Duncan

Pivot : Shaquille O’Neal

Outre l’omission de son grand rival, le meneur des Warriors ne s’est pas trop mouillé. Il semble avoir privilégié les joueurs NBA qui ne sont plus en activité, ce qui explique l’absence de James. Celle de Kareem Abdul-Jabbar, généralement considéré comme l’un des trois plus grands joueurs de l’Histoire, est peut-être la plus remarquable.

D’un point de vue synergique, l’équipe manque certainement de shoot. Un Stephen Curry serait justement le bienvenu dans ce cinq. Accordons-nous toutefois à dire qu’on se fout pas mal de l’aspect fonctionnel de la chose et qu’un peu d’humilité ne fait jamais de mal.

