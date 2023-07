Considérés comme deux des meilleurs joueurs de leur génération, LeBron James et Stephen Curry ont marqué l'histoire de la NBA. Depuis plus de 10 ans, les deux hommes se sont régulièrement affrontés avec une superbe rivalité.

Au fil de ces années, la relation entre les deux superstars a bien évidemment évolué. Tous les deux originaires d'Akron, ils ont noué des liens... avant d'avoir plusieurs confrontations successives en Finales NBA.

Et désormais, Curry ressent surtout un immense respect mutuel entre eux.

"Ma relation avec James ? C'est complexe. On a tout connu. Il y a eu plusieurs phases : quand je jouais le tournoi (NCAA) et qu'il venait me voir, quand il me donnait des conseils alors que je connaissais des difficultés en tant que rookie, puis 4 affrontements consécutifs en Finales NBA.

C'est un grand homme, un grand ami, un grand compétiteur. C'est incroyable de revenir en arrière et de voir où tout a commencé, à Ford Field, lors d'un match du Sweet Sixteen", a confié Stephen Curry pour SI.

Avec les années, malgré quelques jalousies autour de certaines "histoires racontées", les deux hommes ont appris à se respecter. Et même à s'aimer, avec de nombreuses rumeurs ces dernières années sur le souhait de LeBron James d'évoluer avec Stephen Curry. Deux légendes de ce sport.

