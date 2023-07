Grant Williams pense que les deux joueurs les plus dangereux en NBA sont Kevin Durant et Stephen Curry.

Qui est le joueur le plus difficile à défendre en NBA ? Le plus impactant ? Des questions difficiles, de sempiternels débats absolument insolubles, sur lesquels Grant Williams a décidé de se pencher. Selon le nouvel ailier fort des Mavericks, ces titres se jouent entre Kevin Durant et Stephen Curry.

« Kevin Durant était de loin la personne la plus difficile à défendre de la ligue à mes yeux », a expliqué l’ancien joueur des Celtics dans le podcast « Run Your Race ». « Mais Stephen Curry est le joueur le plus impactant dans un contexte collectif. Vous devez le défendre aussi bien quand il a le ballon que lorsqu’il ne l’a pas. Une fois qu’il n’a plus le ballon, vous avez probablement plus peur que quand il l’a entre ses mains. »

Les qualités techniques de Durant, associées à sa taille et ses longs bras, en font un choix facile. Le terme « indéfendable » évoque souvent la superstar des Suns dans la tête des joueurs. Mais la gravité provoquée par Stephen Curry et le danger constant qu’il représente sur le terrain en font également un casse-tête pour les défenses. Imaginez un peu si les deux jouaient ensemble…

