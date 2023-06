Kevin Durant l’avoue : la haine est son moteur

Kevin Durant est connu pour son activité sur Twitter, avec une tendance à répondre à la plupart des sollicitations et même des trolls à son sujet. Pendant un temps, "KD" avait même un compte alternatif pour pouvoir se lâcher un peu plus que lorsqu'il n'est pas protégé par l'anonymat. C'est en son nom propre qu'il a expliqué à un internaute pourquoi il répondait constamment aux haters et un peu moins à ses fans.

"La haine me fait avancer. Trop d'amour peut te tuer".

Kevin Durant n'est pas le premier athlète à réussir à se sublimer dans l'adversité et à utiliser comme source de motivation les critiques, argumentées ou non, sur son jeu et ses choix de carrière. A son départ d'Oklahoma City pour Golden State et pendant une partie de son aventure à Brooklyn jusqu'à sa demande de trade exaucée vers Phoenix, le double MVP des Finales a fréquemment dû naviguer au milieu d'un torrent de critiques et d'injures.

Il sera à nouveau mis à l'épreuve de ce point de vue-là dans les prochains mois, tant la formation de ce qui ressemble à une superteam du côté de Phoenix va lui attirer des inimitiés et des remarques pour minimiser l'excellence de sa carrière et de ses accomplissements.

LIVE-Draft 2023 : toutes les infos et rumeurs de la journée