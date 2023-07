Austin Reaves a vécu un véritable enfer face à Stephen Curry

Lors des Playoffs, Austin Reaves a confirmé ses qualités à l'occasion du parcours des Los Angeles Lakers. En demi-finale de la Conférence Ouest, le jeune talent a contribué à la qualification des siens face aux Golden State Warriors (4-2).

Pourtant, au début de cette série, l'arrière a eu du mal à trouver son rythme. Et le joueur de 25 ans connaît la raison de ses difficultés : Stephen Curry. Contraint de défendre sur le meneur des Warriors, Reaves a ainsi peiné à suivre le tempo imposé par la superstar des Dubs.

"Défendre sur Curry ? C'est vraiment l'enfer. La façon dont il se déplace sans le ballon... Honnêtement, c'est aussi leur système. Il lui convient à la perfection. Vous ne pouvez jamais vous détendre. Je me souviens d'ailleurs encore très bien des matches 1 et 2.

J'étais toujours derrière Klay et lui, et je n'arrivais donc pas à entrer un tir en attaque. Tout le monde me regardait en me disant : 'Pourquoi tu n'arrives pas à mettre tes tirs ?'. Je répondais : 'Je n'ai plus les jambes'.

Puis son approche du jeu est également spéciale. Il a vraiment sa manière de voir le jeu. C'était très amusant de jouer contre eux. Je suis évidemment heureux d'avoir gagné. Mais non, c'était l'enfer de défendre sur lui", a confié Austin Reaves pour le podcast All The Smoke.

Il s'agit de l'une des plus grandes qualités de Curry : sa caisse physique. Avec cette capacité à répéter les courses, il épuise ses adversaires. Mais au fil de la série, Austin Reaves, bien aidé par les ajustements de son coach Darvin Ham, a su retrouver de l'impact.

Austin Reaves, le plan “à la Alex Caruso” des Lakers