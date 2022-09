Stephen Curry, un contrat XXL à la Michael Jordan avec Under Armour ?

Le meneur des Golden State Warriors Stephen Curry se trouve en négociations avec Under Armour pour un contrat à vie.

Sacré champion NBA pour la 4ème fois de sa carrière en juin dernier, Stephen Curry continue d'écrire sa légende. Et au passage, le meneur des Golden State Warriors, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, devient de plus en plus bankable.

Selon les informations du média Rolling Stone, le natif d'Akron se rapproche d'un accord afin de signer un contrat à vie avec son équipementier, Under Armour. Un deal XXL estimé à 1 milliard de dollars ! Initialement en fin de contrat en 2024, Curry devrait d'ailleurs obtenir un traitement à la Michael Jordan.

En effet, comme MJ avec Nike (Jordan Brand), le joueur de 34 ans a négocié la création de sa propre marque comme filiale.

"Je n'ai pas besoin d'élever la voix pour m'énerver. C'est la meilleure partie de tout ça", a simplement commenté Stephen Curry par rapport aux négociations.

Entre les deux camps, les relations sont fluides depuis le début de leur collaboration. En tout cas, un tel deal démontrerait encore l'influence grandissante de Stephen Curry au niveau du business. Le patron des Warriors entrerait dans une nouvelle dimension, à l'image de Jordan ou encore de LeBron James.

