Stephen Curry dans la conversation du GOAT ?

Shaquille O'Neal est tellement exigeant et parfois impitoyable avec les joueurs passés après lui qu'il est toujours étonnant de l'entendre encenser un basketteur actuel. Bon, on savait qu'il était fan de Stephen Curry, mais ses déclarations après le fabuleux quatrième quart-temps du meneur des Warriors contre Boston la nuit dernière ne sont pas passées inaperçues.

"Je commence à me demander si le moment n'est pas venu de mettre Stephen Curry dans la conversation du meilleur joueur de tous les temps. Devant moi ? Oui. C'est pour ça qu'il est mon joueur préféré. J'ai joué pendant 20 ans, j'ai regardé la NBA pendant 20 avant ça. Je n'ai jamais rien vu de tel. Est-ce que je le mets devant Michael Jordan ? Je ne le mets nulle part. Je me demande juste si l'heure n'est pas venue de le mettre dans la conversation", a expliqué le Hall of Famer dans Inside the NBA sur TNT.

Le simple fait qu'il trouve Curry plus fort que lui est un aveu fort pour Shaq. Stephen Curry et lui ont le même nombre de bagues, mais un style de jeu radicalement différent, tout en ayant évolué dans deux époques de la NBA bien différentes également. Cette candidature théorique n'a en tout cas rien de choquant. Surtout pas après l'avoir vu annihiler les Celtics avec classe...

